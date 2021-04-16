Силуанов оценил перспективы финансового рынка России

Спрос российских финансовых институтов на облигации Минфина позволит выполнить программу внутренних заимствований. Этому не помешают американские санкции. Так считает министр финансов России Антон Силуанов, сообщает "Россия 24".

Государственный деятель обратил внимание на то, что санкции введены на бумаги, которые выпускает правительство и Центробанк, но они ориентированы, в первую очередь, на внутренний рынок. Он в настоящее время является основным источником для привлечения ресурсов для финансирования дефицита бюджета. Большая часть заимствований, отметил Силуанов, осуществляется с привлечением ресурсов наших отечественных финансовых институтов. В этом плане российская экономика может быть спокойна.

Министр финансов также отметил, что Россия в текущем году выйдет на внешние рынки. Занимать, скорее всего, страна будет в евро.

Антон Силуанов указал на то, что у Минфина есть большой запас прочности, потому он может спокойно наблюдать реакцию рынка на санкции США.

Ранее стало известно, что американские финансовые институты с 14 июня не смогут приобретать ОФЗ на аукционах.