"НОВАТЭК" намерен купить у "Газпрома" Тамбейское месторождение

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил главе "Газпрома" Алексею Миллеру продать Тамбейское месторождение на полуострове Ямал с оплатой деньгами и акциями, пишет "Коммерсантъ". "Газпром" уже имеет 9,99% акций "НОВАТЭКа".

В Тамбейскую группу месторождений входят Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Малыгинский и Тасийский лицензионные участки.

"Газпром" получил эти участки в 2008 г. на основании распоряжения правительства как собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ).

"Газпром" и "НОВАТЭК" рассматривали в 2012 г. возможность создания совместного предприятия (СП, "Газпром" – 75%, "НОВАТЭК" – 25%) на основе ресурсной базы трех месторождений – Северо-Тамбейского, Западно-Тамбейского и Тасийского. Кроме того, компании намеревались создать СП в равных долях на базе Утреннего (Салмановского) месторождения "НОВАТЭКа".

Некоторые СМИ сообщили в 2016 г. о предложении "НОВАТЭКа" купить у "Газпрома" эти месторождения.

"Газпром" в 2017 г. заявил об увеличении оценки запасов газа Тамбейской группы на 4,1 трлн куб. м до 6,7 трлн куб. м, а в 2018 г. – до 7,7 трлн куб. м и привлечении к разработке месторождения компании "РусГазДобыча".