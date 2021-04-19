Володин сообщил о новых санкциях против промышленности и ТЭКа

США продолжат вводить новые санкции, чтобы сдержать развитие России и не дать ей шансов остаться суверенным и сильным государством, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. США хотели дестабилизировать финансовый рынок страны, запретив 15 апреля своим гражданам покупать новые гособлигации России.

По мнению Володина, в ближайшее время "следует ожидать другие претензии к нашей стране". Под очередные "претензии" США и ЕС могут попасть промышленность, топливно-энергетический комплекс России.

"Совершенно очевидно, развитие России как сильного суверенного государства невыгодно. Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема", – написал Володин в своем Telegram-канале.

"Удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации", – подчеркнул Володин.

Стремление политиков в ЕС и США ослабить Россию экономически будет дополняться планами подорвать стабильность страны изнутри. "И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне", – заявил Володин.