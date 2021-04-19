Goldman Sachs назвал самые доходные и надежные активы

Европейская экономика восстановится быстрее после пандемии, евро укрепится, в то время как доллар США продолжит дешеветь из-за неудач с вакцинацией и ошибок центробанка США, прогнозируют в одном из крупнейших в мире инвестабанков Goldman Sachs. Евро уже обошел доллар по объемам в международных расчетах.

Goldman Sachs рекомендовал инвесторам открывать длинную позицию по евро, то есть покупать европейскую валюту, поскольку в понедельник доллар достиг минимальной отметки с начала марта.

Во время утренних торгов в понедельник в Европе индекс доллара упал на 0,5% по отношению к корзине основных валют до 91,156 – самого низкого уровня с 4 марта. А евро подорожал в этот момент на 0,4% до 1,2 доллара. К обеду в понедельник единая европейская валюта еще подорожала и переходила из рук в руки по 1,204 доллара с прибавкой уже 0,5% стоимости к закрытию торгов в пятницу.

В это время в России евро дорожает в 2 раза быстрее, чем доллар. Евро подорожал на 90 копеек до 91,75 рубля, а доллар только на 40 копеек до 76,27 рубля, согласно данным торгов Мосбиржи к 16:30 мск.

Goldman Sachs улучшил оценку роста евро к доллару на ближайшие три месяца до 1,25 с прежних 1,21 при сохранении 12-месячного прогноза на уровне 1,28 доллара. Аналитики Global FX, Rates и EM Strategy также рекомендуют покупать евро с целевой ценой 1,25 доллара и стоп-ордером 1,175 доллара.

"Оптимизм рынка по росту в Европе улучшится в следующие месяцы из-за быстрой вакцинации и сокращения госпитализаций Covid-19", – отмечается в рекомендациях аналитиков, которых цитирует CNBC.

Одновременно Goldman Sachs улучшил оценку роста курса акций европейских акций – для европейского индекса Stoxx 600. Аналитики ожидают, что в течение следующих 12 месяцев общая доходность по бумагам в ЕС составит 10%, что превышает ожидаемого роста 6% американских акций индекса S&P 500.

По оценке аналитиков, ускорение экономического роста в Европе приведет к снижению темпов покупки активов на фондовом рынке, которое проводит Европейский центральный банк (ЕЦБ) в рамках своей программы чрезвычайных закупок в связи с пандемией (PEPP) после июньского заседания.

"Мы думаем, что сочетание растущих ожиданий роста в зоне евро, высокой доходности акций в регионе, первоначальных сигналов о нормализации со стороны ЕЦБ и политики ФРС продлит недавний разворот евро", – отмечают аналитики Goldman Sachs.

По их мнению, доллар ослабнет и после того, как чиновники Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей роль центробанка в США, вынуждены будут заявить о повышении ставок из-за роста инфляции в стране. "Когда другие страны ускорят вакцинацию, а ФРС стабилизирует цены, доллар может снова упасть", – прогнозируют инвестиционные стратеги.

Экономисты Citigroup прогнозируют сильнейшее с 1985 года падение доллара – на 20% после массовой вакцинации против коронавируса и нормализации мировой экономики.