Правительство упростило рефинансирование ипотеки с использованием маткапитала

Правительство упростило получателям материнского капитала доступ к рефинансированию ипотечных кредитов. "Изменения коснулись порядка оформления права собственности на жилье, купленное за счет ипотечного кредита", – сообщает сайт правительства.

По прежним правилам, в течение шести месяцев после погашения ипотечного кредита с помощью нового кредита (рефинансирования – прим. ред.) заемщик обязан оформить на детей право собственности на долю в квартире, что предусмотрено условиями выдачи маткапитала.

В итоге рефинансирующий ипотеку банк получает в залог имущество, собственниками которого являются и несовершеннолетние дети.

И если заемщик перестает осуществлять выплаты по кредиту, то банк испытывает проблемы с обращением взыскания на заложенную недвижимость.

"Из-за таких рисков многие банки неохотно соглашались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом, а граждане с большим трудом могли переоформить кредит под более низкий процент", – подчеркивает правительство.

Теперь семьи смогут оформлять право собственности на детей только после полного погашения ипотечного кредита от банка, рефинансировавшего предыдущий ипотечный кредит.

"Это позволит защитить права получателей материнского капитала и обеспечит им доступ к рефинансированию наравне с другими гражданами, взявшими ипотеку", – заключает правительство.