Фонд дольщиков: застройщики, которые строят 2,7 млн кв. м жилья, могут обанкротиться

Под угрозой банкротства находятся российские застройщики, которые стоят 2,7 млн кв. м жилья, что может привести к увеличению количества обманутых дольщиков, заявил глава Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Константин Тимофеев.

"Основная задача – это предбанкротный мониторинг, чтобы не допустить появления пострадавших граждан дополнительно. У нас в зоне предбанкротного мониторинга находятся 2,7 млн кв. м недвижимости", – отметил Тимофеев на круглом столе комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в России в стадии строительства находятся 92,6 млн кв. м жилья в многоквартирных домах.

Тимофеев считает, что застройщики в зоне риска станут с высокой вероятностью банкротами. При этом угроза появления новых обманутых дольщиков сохранится в ближайшие 2-2,5 года, пока строительная отрасль полностью не перейдет на проектное финансирование.

Регионы ежемесячно получают сведения о проблемных стройках. В целом, субъекты взяли на себя обязательства по восстановлению прав 67 тыс. обманутых дольщиков и разработали дорожные карты по этому вопросу. Однако 70% дорожных карт не выполнены в I квартале, подчеркнул Тимофеев.

Сведения о планах и сроках завершения долгостроев должны стать публичными, для этого необходимо усовершенствовать Единую информационную систему жилищного строительства, чтобы в ней появились личные кабинеты обманутых дольщиков. Новая услуга может заработать через два-три месяца, пояснил Тимофеев.

Количество обманутых дольщиков увеличилось в I квартале на 5 тыс. человек, в ближайшие 2,5 года их число может увеличиться на 25 тыс. человек.

В Единый реестр проблемных объектов включены 2,9 тыс. долгостроев площадью 17 млн кв. м в 73 регионах России. В целом в России насчитывают 121 тыс. обманутых дольщиков. В 2021 г. Фонд намерен принять решения по 257 долгостроям.