ДНР: ущерб Донбассу от военной агрессии Украины превысил 1,3 трлн рублей

Размер ущерба, причиненного Донецкой народной республике (ДНР) военной агрессией Украины, превысил 1,3 трлн руб., подсчеты продолжаются, заявила депутат парламента ДНР Елена Шишкина.

"Комиссия… подсчитала только часть (потерь – прим. ред.) с 2014 г. Потери в промышленности и сельском хозяйстве составили 295,8 млрд руб., потери социального сектора – 421,7 млрд руб., затраты на восстановление разрушенного жилья – 603,4 млрд руб. На первом этапе потери составили 1,321 трлн руб.", – отметила Шишкина, сообщает "Донецкое агентство новостей".

Статистика собрана за полтора года работы общественной комиссии ДНР по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной.

Комиссия намерена рассчитать к концу года общий размер ущерба за все семь лет военной агрессии Киева.

"До конца года планируется изучить все затраты на восстановление жилья, инфраструктуры, потери других отраслей экономики. За все эти военные преступления, совершаемые государством Украина, за весь ущерб, причиненный мирному населению, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности, государство Украина и отдельные должностные лица будут и должны быть привлечены к уголовной ответственности и возмещению ущерба", – подчеркнула Шишкина.

Общественная комиссия по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной Донбассу, создана в ноябре 2019 г. в Донецке. В состав комиссии входят депутаты, общественные и научные деятели.

Комиссия помогает гражданам ДНР, которые пострадали от вооруженной агрессии Украины, составить и направить иски к Украине в Европейский суд по правам человека.

Между тем ДНР направила в Международный уголовный суд (МУС) и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) более 8 тыс. материалов по фактам военной агрессии Украины в Донбассе.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил ранее, что Украина пойдет на компромисс с Россией только в том случае, если Россия согласиться возродить экономику Донбасса в составе Украины.