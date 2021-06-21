В России упал спрос на алкоголь

В России снизился спрос на алкоголь – почти в 2 раза по всем популярным напиткам, следует из данных Росалкогольрегулирования по итогам первого квартала. Это началось с февраля - россияне стали вести европейский образ жизни, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Упал спрос на вино на 87%, пиво и пивные напитки – на 94%, водку и ликероводочные изделия – на 98%. Выросли продажи только игристых вин и шампанского – в 1 раза. Спрос на коньяк – не изменился.

Меньше всего пьют на Кавказе и Чукотке. Москва лидирует по потреблению алкоголя, но и в столице упал спрос на алкоголь – с 6,7 миллиона декалитров до 6,4 миллиона декалитров. На втором месте – Московская область (6 миллиона дал), на третьем – Санкт-Петербург (3,4 миллиона дал).