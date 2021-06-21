Цена газа в ЕС взлетела из-за жары

Жаркая погода в ЕС – выше 30 градусов по Цельсию – увеличила спрос и цену на газ – вырос спрос на электроэнергию, а в европейских странах многие электростанции работают на "голубом топливе". Цена подскочила до 363 долларов за тысячу кубометров, согласно торговым данным. В коцне мая запасы в подземных газовых хранилищах Европы достигли минимального уровня за всю историю – около 30% и запасы не удается поднять до норматива выше 60%, согласно данным европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) объединяющей, операторов газовой инфраструктуры по всей Европе (трубопроводы, хранилища и терминалы СПГ). Впервые в истории этот показатель остался летом на 44,3%.

Европейцы из-за аномальной жары больше пользуются кондиционерами, а для этого необходимо больше вырабатывать электричества. Зимой в ЕС была обратная ситуация – необходимо было больше электроэнергии и тепла для отопления из-за аномальных холодов. В начале июня цены на газ превысили февральский максимум почти на 100 долларов и с тех пор не опускаются.

Все это приводит к росту цены на газ до максимальных отметок за последние годы, а также к опустошению подземных газовых хранилищ (ПХГ) в ЕС. Объем закачки газа в ПХГ Европы остается на 17% ниже среднего уровня предыдущих лет.