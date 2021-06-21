Глава ЦБ РФ рассказала о последствиях раздачи денег населению

Нельзя для роста экономики напечатать и раздать всем денег. "Спрос вырастет, а предложение — нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики", — заявила Эльвира Набиуллина в интервью "Комсомольской правде". ЦБ сейчас повышает ключевую ставку, к которой привязаны ставки банков по вкладам и кредитам.

Есть мнение, что для роста экономики надо снизить ключевую ставку до "нуля" и раздавать деньги населению в виде разовых выплат.

Но дешевые деньги вызовут только неконтролируемый рост цен и падение курса рубля, считает глава Центробанка России Эльвира Набиуллина:

"Это точно были бы двузначные цифры. Было бы сразу несколько тяжелых последствий".

ЦБ РФ проводит умеренную денежно-кредитную политику – снизил в прошлом году ключевую ставку до исторического минимума 4,25% – это привело к росту цен: дешевые кредиты вызвали двузначный спрос на жилье, автомобили и другие товары длительного пользования.

"Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег", — отметила Набиуллина.

Она пояснила, в чем разница России с ЕС и США. В России население легко поддается на ажиотаж и сметает продукты с прилавков. В ЕС и США оконулевые ставки по кредитам, но жители этих стран привыкли к стабильно низким ценам и спокойно воспринимают сегодняшний рост инфляции. В скором времени и центробанки США, ЕС повысят ставки, считает глава ЦБ РФ.

Центробанк РФ первым начал повышать ставку в марте 2021 года и ожидает снижение инфляции к осени. ЦБ повысил 11 июня ключевую ставку до 5,5% годовых.