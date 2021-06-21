"Газпром" поднял цену на газ для Китая

"Газпром" во II квартале повысил стоимость газа для Китая до $148 за 1 тыс. куб. м против $121 в I квартале, сообщает Главное таможенное управление Китая. При этом суточные поставки российского газа в Китай заметно сократились.

Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" привязан к цене мазута и газойля с девятимесячной задержкой, стоимость газа меняют каждый квартал.

В I квартале 2020 г. цена газа для Китая составляла $205 за 1 тыс. куб. м, во II квартале – $186, в III квартале – $148, в IV квартале – $129 за 1 тыс. куб. м.

Россия поставляет газ в Китай по самой низкой цене. Туркмения в апреле получала за свой газ $216 за 1 тыс. куб. м, Казахстан и Узбекистан – $179, Мьянма – $347 за 1 тыс. куб. м.

Азиатский индекс Platts JKM (Japan Korea Marker, отражает спотовую стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и на Тайвань) составил в апреле $282 за 1 тыс. куб. м. Российский СПГ продавали в Китай в среднем по $283 за 1 тыс. куб. м. В Европе (на площадке TTF) средняя спотовая цена газа составила в апреле $251 за 1 тыс. куб. м.

Российский газопровод в Китай "Сила Сибири" останавливали в апреле на семидневную профилактику. За оставшиеся 23 дня среднесуточная поставка составила 21 млн куб. м против 29 млн куб. м в I квартале.

Всего в апреле Китай импортировал 4,227 млрд куб. м трубопроводного газа (в апреле 2020 г. – 3,427 млрд куб. м). В том числе Туркмения поставила 2,576 млрд куб. м, Россия – 487 млн куб. м, Казахстан – 617 млн куб. м, Узбекистан – 229 млн куб. м, Мьянма – 318 млн куб. м.