Соглашение о российской базе в Порт-Судане может измениться

Судан хочет предложить России внести правки в соглашение о создании в Порт-Судане на берегу Красного моря российской военно-морской базы.

Взамен на предоставление РФ военной базы правительство Судана попросило предоставить стране эконмическую помощь в первые 5 лет использования базы. При этом будет предусмотрена возможность продления соглашения на срок до 25 лет.

Россия на предложение Судана пока не ответила, пишет РИА Новости.

О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре прошлого года. Однако в апреле года нынешнего появилась информация о том, что Судан замораживает действие соглашения с РФ, подписанного с прежними властями. В июне начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн уточнил, что что страна намерена пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы.