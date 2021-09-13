СП-2 будет соответствовать всем условиям разрешений и техстандартам

Проект "Северный поток – 2" будет соответствовать всем условиям разрешений и техническим стандартам, заверили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Германское Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) 13 сентября приступило к рассмотрению заявки на сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора. Комментарии по этому поводу в компании давать отказались, отметив, что Nord Stream 2 не комментирует продолжающиеся процедуры. Там пообещали лишь, что о дальнейших шагах сообщат дополнительно, пишет ТАСС.

Заявка на сертификацию была подана еще в июне, но срок рассмотрения пошел только с 8 сентября. Все лето агентство проверяло, предоставил ли заявитель все необходимые документы. Рассмотрение заявки и принятие решения займет порядка четырех месяцев, затем решение будет передано Еврокомиссии.

Речь идет не о запуске газопровода, а о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС. Решение о запуске принимают другие ведомства.

10 сентября было объявлено, что Северный поток – 2" полностью готов к приему первых кубометров газа. Строительство завершено, сообщил председатель правления "Газпром" Алексей Миллер.