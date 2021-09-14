Движение вверх: цена на газ в Европе продолжает расти

В Европе в ходе торгов во вторник, 14 сентября, цена на газ превысила 810 долларов за тысячу кубических метров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена газа во вторник росла с самого утра: 770, 780, 790 долларов за тысячу кубометров, пока не перевалила за 800 долларов, побив тем самым рекорд по стоимости.

Ряд российских экспертов допускает, что при определенных условиях цена газа в Европе может достичь 1000 долларов за тысячу кубометров, пишет ТАСС.

Как пояснил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, цена газа в Европе растет "как на дрожжах" по нескольким причинам. Это, в частности, низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа, неопределенность с запуском "Северного потока – 2", а также погода, отмечает РИА Новости.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил в этой связи, что Евросоюзу нужно активнее переходить на энергию из возобновляемых источников.