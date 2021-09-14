Россия поднялась в мировом рейтинге роста цен на жилье

В мировом рейтинге роста цен на жилье Россия поднялась на 10-е место с 14-го. Абсолютный лидер по-прежнему Турция – +29,2%, за ней следует Новая Зеландия +25,9%. Замыкают тройку лидеров Штаты и Словения, где рост составил 18,6%. Россия за год прибавила 14,4%, в большинстве отечественных городов был зафиксирован значительный рост цен. Это связано с различными программами поддержки: семейная ипотека, субсидированная, маткапитал на первого ребенка — все это стимулировало спрос, а потом и вызвало повышение цен как на первичном, так и на вторичном рынке. В московском регионе новые условия господдержки не работают, однако в большинстве регионов этот механизм сохранит высокий спрос, и рост цен может продолжиться, сообщили в КА Knight Frank.

Тем временем глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о желании обсудить ситуацию с жильем на традиционной встрече с главой государства Владимиром Путиным, которая может состояться 10 декабря. Правозащитник отметил, что тема серьезная, темпы строительства высокие, но цены на жилье растут.

Ежегодные встречи членов СПЧ с президентом проходят в декабре.