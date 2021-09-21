Выплаты будут "прилетать" без заявлений

Все пособия, пенсии и социальные выплаты, положенные россиянам, с 2022 года будут начисляться без заявлений от граждан. О новой инициативе рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Со следующего года вводится беззаявительный порядок, начисления будут производиться автоматически в электронном виде.

Речь идет не только о пенсиях и социальных выплатах, но и компенсациях, пособиях по уходу за ребенком и оплате листка временной нетрудоспособности.

По мнению Мишустина, это сэкономит время россиян, в числе прочих позволит родителям не тратить временной ресурс на сбор справок и подачу заявлений, а использовать его на занятия с ребенком.

Помимо этого, Мишустин рассказал и о проекте бюджета на ближайшие три года. В него заложены средства на индексацию материнского капитала и на компенсации при несчастных случаях на производстве. По инициативе президента РФ Владимира Путина родителям будут по-новому оплачиваться больничные по уходу за ребенком до 8 лет – в размере 100% от среднего заработка​​​.