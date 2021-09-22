Минтруд уточнил размер индексации пенсий

По расчетам правительства РФ, пенсия неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 521 рубль в месяц, в 2023-м – 19 477 рублей, в 2024-м – 20 469 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Министр напомнил, что, согласно законодательству, пенсии неработающих пенсионеров индексируются на уровне выше годовой инфляции. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в следующем году составит 5,8%.

"С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета – на уровне 5,9%", – сказал Котяков в интервью РИА Новости.

Страховые пенсии индексируются 1 января каждого года. В этом году индексация составила 6,3%, средний размер пенсии – 16 789 рублей.