Дефицит бензина в Британии: рынок придет в норму в ближайшие дни

Спрос на бензин в Великобритании может прийти в норму в ближайшие дни. Такую оценку в совместном заявлении дали участники британского топливного рынка, включая BP, Shell и ExxonMobil.

Они сообщили, что тесно сотрудничают с правительством, чтобы гарантировать доставку топлива на АЗС.

Панические настроения в королевстве начали распространяться после закрытия сразу нескольких автозаправок. Многим также пришлось ограничить продажи.

На тех АЗС, где бензин ещё остался, местные выстраивались в многокилометровые очереди. У станций то и дело вспыхивали споры и драки – жители боятся, что к зиме запасы в крупных городах просто иссякнут.

Причиной стала нехватка водителей бензовозов для бесперебойных поставок. Чтобы исправить ситуацию, кабмин приостановил действие ряда антимонопольных законов. Теперь НПЗ, перевозчики и заправки могут свободно координировать действия, чтобы направлять топливо туда, где необходимость в нём больше.

Минтранс в свою очередь решил выдать более пяти тысяч временных виз для иностранных водителей большегрузов. Кстати, сейчас для поставок горючего планируют привлечь военных.