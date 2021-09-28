Газ дороже тысячи долларов: новая европейская реальность

Во вторник утром европейские потребители проснулись в новой реальности, где тысяча кубов газа стоит более тысячи долларов. С начала года он подорожал в три раза. А ведь отопительный сезон еще только начинается.

"Европа оказалась в ситуации идеального шторма. Все, что могло пойти не так, пошло не так. На уровне спроса – у нас была очень холодная зима, которая толкала вверх потребительский спрос на газ, с другой стороны – восстановление экономики после пандемии, и потому рос промышленный спрос на газ. Поэтому теперь люди готовятся к потенциальному газовому кризису зимой", – рассказал Симоне Тальяпьетра, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel.

Эксперты поясняют – в последние годы газовый рынок в Европе постепенно переходит на спотовые контракты. Но в условиях свободного рынка и повышенного спроса в этом году регион проиграл Азии в ценовой конкуренции за сжиженный природный газ. К тому же подвела погода. Отсутствие ветра обрушило уровень ветрогенерации. Европа подходит к отопительному сезону, а зима обещает быть суровой, с запасами газа на исторически минимальном уровне.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, краткосрочные контракты не могут решить проблемы: "Очевидно, что спотовый рынок лишь отчасти может удовлетворять потребности для ритмичного развития. "Газпром" полностью и даже с допустимым превышением осуществляет выполнение всех своих обязательств. Работает на максимуме. И, безусловно, "Газпром" готов рассматривать новые контракты, долгосрочные контракты повышенными количествами, с тем, чтобы удовлетворять растущие потребности европейских потребителей в природном газе".

Вокруг одного из долгосрочных контрактов разразился настоящий политический скандал. Будапешт подписал с "Газпромом" договор на поставку топлива в обход Украины до 2036 года. В Киеве этот контракт назвали ударом со стороны Венгрии и пообещали ответить соответственно. Будапешт обвинил украинские власти во вмешательстве во внутренние дела. А в Еврокомиссии заявили, что могут попросить показать контракт, если будут подозрения, что он угрожает энергоснабжению региона или Евросоюза в целом.

Ситуация на газовом рынке оказывает поддержку сырьевому сектору в целом. В частности, потребители переключаются с дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

Котировки брент уже вблизи 80 долларов за баррель. Спрос растет, прогнозы становятся все оптимистичные. Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group ожидает, что этой зимой нефть будет держаться в районе 80 долларов за баррель. А в Goldman Sachs ждут даже 90.

Пока спрос и предложение находятся в поисках баланса. Аналитики не исключают, что ситуация вынудит ОПЕК+ увеличить предложение на рынке. На последней встрече в сентябре министры стран альянса договорились сохранить планы по увеличению нефтедобычи. То есть в октябре на рынок дополнительно в сутки будут поступать 400 тысяч баррелей.

"Спрос после пандемии восстанавливается быстрее, чем ожидали и потребители, и производители. Все решения в рамках сделки ОПЕК+ выполняются, но, скорее всего, в условиях некой сезонности – увеличение добычи происходит не тем темпом, который хотел бы видеть рынок, и вот этот формирующийся дефицит подталкивает цены вверх. Цены на нефть поддержали курс рубля. Но прямой корреляции, как это было раньше, сейчас не наблюдается", – рассказала Мария Белова, директор по исследованиям VYGON Consulting.

"Я бы не стал утверждать, что удорожание нефти, которые мы наблюдаем сейчас, когда нефть выходит на уровень 90 долларов, который еще год назад казался абсолютно немыслимым, обязательно приведет к укреплению национальной валюты. Скорее всего, рубль либо останется на прежних рубежах, либо будет какое-то аккуратное, незначительное укрепление", – считает Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетический безопасности.

На фоне роста цен на энергоносители акции российских сырьевых компаний обновляют исторические максимумы. Сегодня своих пиков достигли ценные бумаги "Роснефти", "Лукойла" и "Газпром нефти". Да и сам индекс Мосбиржи обновил рекорд. По прогнозам, если ценовое ралли в нефти и газе продолжится, и эти максимумы будут переписаны.