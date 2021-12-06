Немецкий дипломат считает, что "Северный поток – 2" поздно останавливать

Время для остановки "Северного потока – 2" ушло, уверен глава Мюнхенской конференции по безопасности. США больше не могут вставлять палки в колёса этому проекту.

Вольфганг Ишингер в интервью Handelsblatt подчеркнул: Германия будет проводить независимую от Америки политику, и Вашингтону придется серьезно к ней относиться. А конгрессу следует лучше понимать энергетическую ситуацию в Европе.

"Северный поток – 2" тянется через Балтийское море от побережья России до Германии и состоит из двух ниток, его мощность – 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершилось в сентябре текущего года, хотя планировали запустить в декабре 2019 года. Строительство затянулось из-за угроз и санкций США.