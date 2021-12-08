Путин: Россия выполняет обязательства по энергопоставкам в Европу

Россия обеспечивает более 40% потребностей Греции в газе. Поставки идут в том числе по новому трубопроводу "Турецкий поток", заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"В текущем году увеличили наш экспорт (в Грецию – прим. ред.) более чем на 12% до 3 млрд кубометров. Россия всегда добросовестно и в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства как перед греческими, так и перед другими европейскими партнерами и потребителями. Мы и далее продолжим гарантированные бесперебойные поставки энергоносителей", – подчеркнул Путин.

Россия готова "к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в данной области, в том числе с учетом возрастающей роли газа как наиболее чистого и экологичного вида топлива", заключил президент.