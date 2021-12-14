Эксперты: падения на рынке акций могут повториться

На утренней торговой сессии Мосбиржи 14 декабря произошел резкий провал: с 07:00 до 07:30 акции "Газпрома", "РусАла", АФК "Система" и других крупных российских компаний подешевели на 8-15%.

Индекс Мосбиржи опускался до отметки 3353 (- 6,4%), то есть до уровня, отмеченного в феврале 2021 г.

Затем на рынке наметился отскок, и к 10:00 индексы снижались на 1,5-2%.

Почему случился такой провал? Глава департамента инвестиционной аналитики "Тинькофф Инвестиций" Кирилл Комаров считает, что такое падение во многом обусловлено синхронизацией российского рынка с настроениями на западных фондовых рынках. "А в случае России ситуация усугубляется еще и геополитическими рисками", – считает эксперт.

Неизвестно, продавали ли акции зарубежные инвесторы или российские, отметил стратег по рынку акций SberCIB Дмитрий Макаров.

Мосбиржа запустила утренние торги на рынке акций 6 декабря, отметил главный аналитик "Алор брокера" Алексей Антонов. "Сегодня с утра у кого-то просто сдали нервы… У тех же, кто стоял в лонг, начали срабатывать стопы и маржин-коллы, что лишь усилило падение, превратившееся в обвал. И не факт, что инициаторами распродаж выступали нерезиденты", – подчеркнул Антонов.

Глава управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин считает, что сработал эффект маржин-коллов, помноженный на низкую ликвидность в утреннюю сессию.

"При этом никаких фундаментальных оснований для подобного падения не появлялось. Фактор геополитики давит на рынки, однако отклонение на 7% за два часа без новостей – это явно аномалия", – пояснил Карпунин.

Риск повторения таких падений достаточно высок. "Утром на бирже прошли очень значительные объемы – свыше 40 млрд руб., это более трети среднедневного объема… Все крупные участники рынка участвуют в утренних торгах, активные операции совершали более 50 участников рынка", – пояснила Мосбиржа.

То есть говорить о низкой ликвидности неверно, наоборот, крупные игроки избавлялись от российских акций: 40 млрд руб. – огромная цифра.

Падения возможны в условиях жесткой антироссийской риторики со стороны Запада, поскольку это нервирует российских и зарубежных инвесторов.

Риски мирового финансового кризиса очевидны, их нельзя недооценивать, заявил 3 сентября глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

"Перегрев на мировых финансовых рынках очевиден. Такая опасность в среднесрочной перспективе, к сожалению, присутствует", – отметил Греф.

Вполне возможно, что рынки уже перегрелись, и мировой финансовый кризис начался в середине декабря 2021 г.

Последний мировой финансовый кризис начался в октябре 2007 г., усилился в декабре 2007 г. и вышел на "финишную прямую" в январе 2008 г. Основные фондовые индексы за время кризиса упали более чем в два раза: DJIA рухнул с отметки 14165 на 11 октября 2007 г. до отметки 6507 на 1 марта 2009 г.

Между тем высокая стоимость акций и замедление роста прибыли компаний повышают риск распродажи на американском фондовом рынке, считает Deutsche Bank.

Риски спада резко увеличились и по другой причине. Акции на американских биржах подорожали с начала года на 10-30-50%, а ВВП США растет гораздо более медленными темпами. Разница и противоречие налицо.

Средние темпы экономического роста в США составят с 2021 г. по 2051 г. 1,8% в год. В 1951-2019 гг. ВВП США рос в среднем на 3,1% в год, отметило Бюджетное управление конгресса США.

Назревающий спад на американском фондовом рынке, бюджетный кризис и огромный долг США могут сойтись в одной точке, что вызовет вторую волну мирового финансового кризиса, который начался на фоне пандемии коронавируса. Обстановка гораздо хуже, чем в 2008 г., подчеркивает управление.