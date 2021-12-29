Индекс "Оливье": во сколько обойдется любимый новогодний салат

Вместо зеленого горошка – перья лука, вместо колбасы – индейка на гриле.

Анна Рыбакова из Волгограда готовит самый любимый и популярный среди россиян новогодний салат "Оливье". Чтобы блюдо было особенным, хозяйка добавляет домашний майонез.

Для его приготовления нужно смешать одно яйцо, растительное масло, соль и дижонскую горчицу. Можно добавить сок лимона и специи.

Представить праздничное меню без традиционного новогоднего салата трудно. "Оливье" в главную зимнюю ночь украшает столы, пожалуй, каждой российской семьи. Вот только цены на ингредиенты для этого блюда в этом сезоне поднялись на 20 процентов. Больше всего подорожали овощи.

"Больше всего подорожали такие ингредиенты, как картофель, морковь, яйца. Здесь цены выросли от 30 до 70 процентов, а меньше всего цены выросли на зеленый горошек и вареную колбасу – рост составил примерно 10-12 процентов", – говорит руководитель аналитического проекта Леонид Симаков.

Итак, вот индекс "Оливье" по традиционному рецепту. Полкило картофеля обойдутся в 20 рублей, 200 граммов моркови – 10 рублей, 100 граммов лука – 5 рублей, 300 граммов вареной колбасы – 130 рублей, а еще свежие огурцы, яйца, майонез и банка горошка. Четыре огурца обойдутся в 50 рублей, как и 200 граммов майонеза; 400-граммовая банка горошка – 80 рублей; четыре яйца – 30 рублей. Таким образом на семью из трех человек стоимость салата составит примерно 375 рублей.

Чуть выше стоимость "Оливье" может подняться, если заменить колбасу на более дорогие, зато и более вкусные ингредиенты. Например, с мясом утки, индейки или курицы салат будет стоить 400-600 рублей.

Шеф-повар сочинского ресторана, например, предлагает рецепт оливье с пастрами.

"Мы будем готовить не отварную говядину, а запеченную – пастрами. Она маринуется и готовится около 6-8 часов в печке. Вкус мяса будет более насыщенный, очень интересная структура", – демонстрирует шеф-повар Артем Куликов.

Для изысканного вкуса запечь в духовке в фольге Артем Куликов предлагает и картофель с морковью. В общем, рецептов новогоднего "Оливье" десятки. Порадовать себя и своих близких праздничным салатом на любой вкус и кошелек может каждая хозяйка.