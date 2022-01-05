Производство МС-21: подробности от Чемезова

Глава Ростеха Сергей Чемезов доложил российскому премьеру Михаилу Мишустину о старте серийного производства самолета МС-21 в 2024 году. И подчеркнул, что все запчасти для самолета будут изготавливаться в России. Кроме того, полностью отечественным к 2024 году станет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). К 2027-му Ростех будет производить 76 МС-21 в год, пока еще с американским двигателем, но уже крылом из композитных материалов российского производства. Авиакомпании "Россия" получит четыре таких самолета уже в 2022 году. Испытания МС-21 с двигателем российского производства начнутся в 2022-2023 годах.

Ранее сообщалось об испытаниях первого пассажирского самолета МС-21-300, крыло которого изготовлено из российских композиционных материалов. Борт впервые поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет прошел штатно.

США в сентябре 2018 г. ввели торговые ограничения в отношении компании "Аэрокомпозит", в связи с чем иностранные партнеры отказались поставлять в Россию композитные материалы для производства крыла российского самолета МС-21. Вслед за этим "Аэрокомпозит" начал разработку и производство российских полимерных композиционных материалов. Компания использует сырье, разработанное "Росатомом" при участии МГУ им. Ломоносова.