В Казахстане очереди в банки: отключена безналичная оплата

Из-за отключения интернета в Казахстане во время уличных беспорядков перестала работать безналичная оплата – жители массово начали снимать деньги в банкоматах, сообщил "Sputnik Казахстан" в Telegram-канале.

"Жители столицы не могут рассчитаться безналичным способом поэтому массово снимают деньги в банкоматах", – сообщает корреспондент издания с места событий. Нарушено транспортное сообщение – наземное и авиационное, отменяются рейсы, в магазинах нача. Протестующие захватывают административные объекты, аэропорты.

"Жители столицы жалуются в соцсетях, что не могут снять деньги в банкоматах", – сообщило другое местное издание Zakon.kz. Появились первые перебои с доставкой продуктов.

Банки приостановили выдачу вкладов. Из-за отключения интернета по всей стране у клиентов нет доступа к личным кабинетам в банках. Все вклады в казахстанских банках застрахованы государством на сумму до 15 млн тенге (примерно 2,6 млн рублей). Если сразу начнется возврат вкладов, то начнется финансовый кризис – не у всех банков есть запас наличности.

Российские дочерние банки в Казахстане в случае ухудшения ситуации начнут фиксировать убытки из-за роста невозвратных кредитов и из-за обесценивания залогов по ним. Но российские банки возможно поддержат свои дочерние банки.