Российская экономика избавляется от долларовой зависимости

Никогда не видели, да и вряд ли увидим. По мнению российских экспертов, невиданные и катастрофические санкции, которыми Джо Байден пугает Москву, едва ли будут исполнены на практике. Речь шла о том, чтобы запретить нашим банкам проводить операции с долларами. Такой шаг навредил бы прежде всего самим Штатам и имиджу доллара как мировой валюты. В то время как российская экономика имеет достаточный запас прочности перед подобными угрозами.

Михаил Беляев, финансовый аналитик, кандидат экономических наук, считает, что на российской экономике санкции вряд ли отразятся существенно. "Вместо доллара всегда можно найти другую валюту, которой можно рассчитываться. Двусторонние операции – это добровольное дело двух стран. То, что принято рассчитываться долларом, не значит что это записано на скрижалях мировой торговли", – уверен он.

Между тем, российская экономика продолжает стремиться к избавлению от долларовой зависимости. Для этого в международных операциях все чаще используются расчеты в национальных валютах. Например, при торговле с Китаем и странами ЕАЭС. Показатели товарооборота от этого ничуть не страдают. Наоборот, в прошлом году Россия заработала на экспорте 489 млрд долларов – это рост на 47%. И при этом потратила 300 с небольшим млрд на оплату импорта. Мы видим, что разница этих показателей дала рекордный профицит текущих операций в 120 млрд долларов. Это не просто возвращение к допандемийному уровню, но и серьезное увеличение доходов по сравнению с 2019 годом.

При этом страна активно диверсифицирует экспорт, делая ставку не только на нефть и газ. В 2021 году Россия поставила на внешние рынки несырьевой неэнергетической продукции более чем на 191 млрд долларов, это новый исторический показатель. Основными импортерами стали Китай, Казахстан и Белоруссия. Кстати, в списке есть и США. За первые пять месяцев прошлого года общий экспорт российских товаров в Штаты вырос в полтора раза.

Зависимость самой России от импорта постепенно снижается благодаря процессу импортозамещения, который активизировался после введения санкций. На Западе эта тенденция вызывает беспокойство. Евросоюз даже обратился с жалобой в ВТО, из-за того, что европейские компании лишились доступа к тендерам российских госпредприятий. В жалобе речь идет о госзакупках на сумму почти в 300 млрд евро.

На фоне этого угрозы отключить Россию от международной системы SWIFT звучат по меньшей мере странно. Ведь это означало бы огромные потери для тех стран, которые заинтересованы в торговле с нами. Россия сейчас активно развивает собственный аналог – СПФС. К этой системе подключились уже 335 пользователей, в том числе 38 зарубежных.

В целом любые ограничения, которые сейчас обсуждаются на Западе, Россия должна выдержать. С таким заявлением выступил на днях министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что в стране удалось создать солидную подушку безопасности. Речь идет о международных золотовалютных резервах. Которые к началу этого года составляли уже 630,5 млрд долларов. А также о Фонде национального благосостояния. Наличие которого, по словам министра, надежно защищает Россию от внешних факторов. В том числе и санкционных угроз.