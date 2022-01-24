Мировой рынок криптовалют потерял за сутки $130 млрд

Мировой рынок криптовалют потерял за последние сутки $130 млрд, свидетельствуют данные CoinDesk.

Стоимость биткоина снизилась на 6% до $33 352, что на 51% ниже рекордного ноябрьского (2021 г.) уровня.

Стоимость эфира упала на 12% до $2218, что на 53% ниже рекордного ноябрьского уровня.

Инвесторы ждут от ФРС США более жесткой монетарной политики и повышения ставки рефинансирования.

Если биткоин закрепится на уровне $30 тыс., то на рынке может появится база для сохранения цены на этом уровне и роста рынка, отмечают эксперты.

Инвесторы оценивают также новости из разных стран. Так, Банк России предложил запретить в России операции с криптовалютами, а также майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют.