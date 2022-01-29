Миру предрекают голод. В этом обвиняют Россию

Влиятельная британская газета The Times прогнозирует проблемы с грядущим урожаем зерновых, которые будут вызваны нехваткой или дороговизной удобрений. А стоимость удобрений увеличивается из-за роста цен на газ, что, в свою очередь, спровоцировано Россией, утверждает издание. Примерно об этом же написала американская The Wall Street Journal, однако она ограничилась лишь обозначением серьезности проблемы.

Российская сторона неоднократно опровергала это утверждение, напоминая, что в 2021 году "Газпром" увеличил добычу газа на 10% по сравнению с предыдущим годом. Экспортные поставки в физическом измерении также выросли, примерно на 2%. По словам российских экспертов, ситуация с дорогим газом создана исключительно руками Запада, и прежде всего европейцев.

А вот проблемы дефицита и дороговизны удобрений в Америке и Европе начались еще в конце прошлого года. В октябре 2021-го стало известно о массовом сокращении производства удобрений европейскими производителями. В связи с удорожанием газа осенью в Европе было остановлено до 40% таких предприятий.

Запасы удобрений в большинстве стран мира существенно сократились. Ряд государств ограничивает или запрещает их экспорт. Так, Китай ввел запрет на вывоз фосфорных удобрений. Полугодовые квоты на экспорт удобрений с 1 декабря прошлого года установила и Россия. Запад же, напротив, ввел санкции против белорусских удобрений, обвинив при этом опять же РФ.

Удобрения на мировом рынке подорожали в конце 2021 года в два-три и более раз в зависимости от вида по сравнению с годом 2020-м. Между тем в России, согласно данным Минсельхоза, цены на удобрения сейчас даже падают. Они, конечно, остаются выше, чем были в 2020 году, но вернулись примерно к уровню лета 2021-го. Разрыв с мировыми ценами сформировался довольно существенный, и изменения этого тренда в ведомстве не ожидают.

По мнению экспертов, использование удобрений, ввиду их дефицита и дороговизны, в этом году сократится, что неизбежно приведет к падению урожаев и росту цен на сельскохозяйственную продукцию. То есть ситуация на мировом рынке продовольствия осложнится. Одни страны столкнутся с удорожанием продуктов питания, другие – с самым настоящим голодом, пишет РИА Новости.