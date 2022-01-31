"Газпром": ПХГ в Европе заполнены лишь на 39%

В европейских подземных хранилищах (ПХГ) газа осталось менее 20% закачанного летом газа, отмечает "Газпром".

Объем активного газа в ПХГ Европы оказался к 29 января на 27,3% (на 14,4 млрд кубометров) меньше прошлогоднего объема к этой же дате.

Общий уровень заполнения ПХГ Европы составил 39%, а ПХГ в Германии и Франции – 37% и 36% соответственно.

Таким образом, к 29 января страны Европы отобрали 80,3% (38,4 млрд кубометров) закачанного летом газа.

Между тем запасы газа в ПХГ Украины сократились к 29 января до 11,5 млрд кубометров, что на 46,1% (на 9,8 млрд кубометров) меньше, чем в прошлом году, и на 3,8 млрд кубометров меньше, чем к началу закачки в апреле 2021 г.