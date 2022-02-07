Путин: товарооборот России и Франции превысил допандемийный уровень

Во время пандемии коронавируса товарооборот между Россией и Францией снизился на 15%. Однако всего за 11 месяцев 2021 года этот показатель вырос на 70% и даже немного превысил допандемийный уровень. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Также Путин отметил, что он не встречался с Макроном два года и за это время накопились вопросы, которые нужно обсуждать напрямую.

Впрочем, Москва и Париж поддерживают тесные контакты. Например, недавно состоялась встреча министров обороны и министров иностранных дел России и Франции, пишет агентство ТАСС.

"В гуманитарной сфере тоже отношения развиваются, прошли мероприятия, связанные с региональным сотрудничеством, более 150 мероприятий проведено", – добавил российский президент.

Макрон, в свою очередь, заявил, что диалог с Россией – это главное средство достижения стабильности и безопасности в Европе.