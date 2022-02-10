Минэкономразвития: ВВП России вырос в 2021 году на 4,6%

ВВП России увеличился в 2021 г. на 4,6% в годовом выражении, в 2020 г. показатель упал на 2,7%, сообщает Минэкономразвития (МЭР).

В IV квартале 2021 г. ВВП вырос на 4,8%, в III квартале – на 4,3%, во II квартале – на 10,5%. В I квартале показатель упал на 0,7%.

"Вклад в восстановление экономики в 2021 г. внесли производственные отрасли и отрасли, ориентированные на потребительский спрос", – отмечает МЭР.

В частности, промышленное производство выросло в прошлом году на 5,3% после снижения на 2,1% в 2020 г.

"Единственной крупной отраслью, которая в 2021 г. испытала спад, стало сельское хозяйство (- 0,9% в 2021 г. после роста на 1,3% в 2020 г.)", – поясняет МЭР.

В 2022-2024 гг. ВВП России продолжит расти в среднем на 3% в год, прогнозирует МЭР.