Запасы нефти в США стремительно уменьшаются

В Минэнерго США сообщили о том, что из стратегических запасов страны высвобождено еще 40 миллионов баррелей сырой нефти. В результате подскочили цены на нефть – марка Brent торгуется в районе 120 долларов за баррель.

Стратегические запасы США находятся на самом низком уровне с 1987 года, сообщает Bloоmberg. с 22 февраля по 27 мая 2022 года они сократились на 52,2 миллиона баррелей.

Запасы сырой нефти сократились как в национальном масштабе, так и в хранилище в Кушинге. Экспорт нефти растет, а а нефтеперерабатывающие заводы США увеличили объемы производства до самого высокого уровня с января 2020 года. Нефтяной рынок остается напряженным, подчеркивают аналитики.

Росту цен на нефть будет способствовать и то, что Китай, крупнейший импортер черного золота в мире, выходит из пандемийных ограничений и снова становится полноценным игроком, который будет формировать спрос на рынке.