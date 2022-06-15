Решетников: излишне крепкий рубль вредит экономике

Курс рубля реагирует прежде всего на внешнеторговое сальдо России. На фоне роста цен на сырье и резкого сокращения импорта баланс сложился в пользу экспортных поступлений.

Ни постепенное смягчение норм валютного регулирования, ни заявления чиновников уже не влияют на курс рубля.

"Наметился новый пакет вызовов для экономики России, в первую очередь крепкий рубль, который, конечно, чрезмерно укрепился.

Это создает проблему для российских экспортеров и импортеров. Пока ситуация сдерживается тем, что экспортные цены крайне высоки на продукты", – заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ-2022.

Что касается импорта, то российские производители "пока не чувствуют острой конкуренции, потому что идет перенастройка логистики". "Но это тоже наладится. Но если курс рубля будет такой крепкий, то это создаст проблему (для конкурентоспособности российских производителей – прим. ред.)", – подчеркнул министр.

Проблему можно решить, повысив доступность кредитов. "Источник крепкого курса рубля – это слабый спрос в экономике. А это в первую очередь кредитование, учитывая то, что бюджет расходует деньги на максимуме. Конечно, это кредиты, кредиты, кредиты", – заключил Решетников.

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