ЦБ и МЭР разошлись во мнениях о дефляционной спирали

Речь о риске дефляции в России не идет. "Пока у нас рост цен год к году 16,7%. И пространство для того, чтобы калибровать денежно-кредитную политику (ДКП) через стандартные меры, а именно через механизм ключевой ставки, пока остается достаточно значительным", – заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил по этому поводу: "В России пятую неделю подряд идет дефляция. И не надо мерить инфляцию год к году. Давайте возьмем месячные данные, майскую инфляцию, пересчитанную в годовые темпы – 1,6% уровень инфляции", – отметил министр.

"Мы сползаем в дефляционную спираль. И надо серьезно к этому относиться", – подчеркнул Решетников.

Глава "Северстали" Алексей Мордашов поддержал мнение Решетникова. Пришло время "отказываться от догм". "Не надо бояться инфляции, уже дефляцию схлопотали!" – заявил Мордашов.

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