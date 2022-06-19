Asia Times: Байдена ждут две катастрофы

Президент США Джо Байден столкнется с двумя катастрофами – просчет кампании на Украине и неизбежная рецессия в США, отмечается в статье издания Asia Times с офисом в Гонконге.

"ВВП США сократился на 1,9% в годовом исчислении в первом квартале. Неожиданное падение розничных продаж в мае, о котором сообщило 15 июня министерство торговли, и падение числа новостроек в США на 14,4% в месячном исчислении, о котором сообщалось 16 июня, указывают на сокращение во втором квартале, то есть на рецессию, согласно данным стандартным критериям. Это означает катастрофу для демократов на выборах в ноябре следующего года", – отмечает Дэвид Голдман, автор статьи.

Не только США, ЕС, создавшие санкции против РФ, но и мировая экономика страдает от перебоев с поставками энергоресурсов и продовольствия, вызванных западными ограничениями против товарных и финансовых потоков России.

Центробанки в ЕС, США, Великобритании готовятся резко повышать ставки, чтобы замедлить рост экономики, ограничить спрос и в итоге – инфляцию.

"Денежно-кредитная политика может снизить инфляцию, только заставив потребителей прекратить покупать, что вынуждает розничных продавцов ликвидировать запасы по более низким ценам и подавляет спрос на сырье. Это лекарство, которое хуже болезни", – подчеркивает Asia Times.

В этом и кроются две катастрофы для Байдена. "Он недооценил устойчивость российской экономики и возможности российских вооруженных сил. Спуститься с этого уступа будет непросто. Это может быть невозможно", – подчеркивает автор.

"Компромисс на Украине со значительными территориальными уступками России — единственный возможный способ положить конец войне — унизит Вашингтон", – считает обозреватель Asia Times.

Байден вряд ли сможет это пережить, считают в Конгрессе. Американцы уже не верят в спасение – у Байдена нет плана.