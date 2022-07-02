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Нефть и газ 55 минут назад

02 июля 2022 14:24

JPMorgan Chase: если Россия сократит нефтедобычу, баррель взлетит до $380

Уже сейчас Москва может добывать на 5 миллионов баррелей в сутки меньше, и это никак не скажется на ее экономике, однако сильно ударит по остальному миру. Даже если добыча сократится на 3 миллиона баррелей в сутки, то нефть подорожает до 190 долларов, заявили специалисты в интервью агентству Bloomberg.

Напомним, в шестом пакете антироссийский санкций Европа ввела отложенное эмбарго на поставки нефти из РФ по морю. Кроме того, лидеры стран G7 рассматривают возможность ограничения цен на российские углеводороды, если она превышает потолок, который согласован международными партнерами.

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