За два года долларов напечатали столько, сколько за 40 лет до этого

Запад стал злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, указал российский лидер в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России". Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Кризис начал возникать еще в период борьбы с пандемией коронавируса, когда США и ЕС включили печатный станок. Затем гигантские объемы напечатанных денег Запад пустил в экономику, начал раздавать гражданам.

По словам Путина, это вроде бы и неплохо – в России делали примерно то же самое.

"Но мы делали это все-таки точечно, аккуратно, и это не привело к такой вспышке инфляции", – пояснил глава государства.