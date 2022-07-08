Минсельхоз ждет достойный урожай по всем основным культурам

Российские фермеры намолотили более 10 миллионов тонн зерна с начала уборки. В стране ожидается очень хороший урожай, который позволит обеспечить внутренний рынок и продовольственную безопасность. Уборка идет высоким темпом, превышая прошлогодние показатели.

Аграрии соберут в 2022 году не менее 130 миллионов тонн зерновых культур, более 22 миллионов тонн масличных. Ожидается урожай сахарной свеклы, превышающий внутренние потребности страны. Почти семь миллионов тонн составит урожай картофеля в организованном секторе, добавляет РИА Новости. Не будет недостатка и в других овощах.

Минсельхоз не без оснований рассчитывает на то, что стабильное производство продовольствия позволит не только насытить внутренний рынок, но и нарастить экспорт. Россия уверенно лидирует в списке стран-экспортеров пшеницы, занимает второе место по продажам на внешнем рынке подсолнечного масла. Большие объемы ячменя и кукурузы, соевого и рапсового масла также находят иностранных покупателей.

"Последние два года Россия стала нетто-экспортером продукции АПК. В 2022 году планируем сохранить достигнутые результаты и обеспечить базовыми продуктами, в первую очередь зерном и маслом, всех наших традиционных партнеров", – отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.