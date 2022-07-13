Добыча вольфрамо-молибденовых руд: Коков поблагодарил Путина

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку проекта по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении.

Как рассказал Коков, это один из значимых проектов для республики, сейчас создается необходимая инфраструктура, все работы идут по "дорожной карте".

"Общий объем инвестиций по данному проекту составит 55 миллиардов рублей, из которых 46 миллиардов – это инвестиции в проекты по Кабардино-Балкарской Республике", – сказал Коков на рабочей встрече с Путиным. Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Точками роста власти региона считают легкую и текстильную промышленность. Как сообщил глава КБР, сегодня в республике работают два крупных предприятия: "ВоенТекстильПром" и "БТК групп". На них заняты порядка тысячи человек, предприятия наращивают объемы производства.

Рассмотреть проект возобновления добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении президент РФ поручил правительству в ноябре 2016 года. Победителем конкурса на разработку месторождения стало дочернее предприятие "Ростеха".

Проектом предусматривается строительство подземного рудника, обогатительной фабрики и гидрометаллургического завода. Добыча и обогащение руды будет осуществляться в Тырныаузе, гидрометаллургия – в Невинномысске в Ставропольском крае. Проект планируется реализовать к концу 2023 – началу 2024 года, пишет РИА Новости.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в конце мая сообщил, что его ведомство рассматривает возможность запрета экспорта вольфрамосодержащих металлов из России.