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Ситуация на Украине 20 минут назад

20 июля 2022 16:48

Группа кредиторов Украины согласилась на двухлетнюю отсрочку


Getty Images

Кредиторы Украины согласились предоставить киевским властям отсрочку обслуживания госдолга с 1 августа до конца 2023 года с возможностью продления еще на год.

"Члены группы кредиторов Украины поддерживают это ходатайство и рекомендуют держателям облигаций дать согласие на запрос Украины", – говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства финансов Германии.

Накануне правительство Украины объявило о намерении отложить выплату внешних долгов на 2 года. Однако для вступления этого решения в законную силу необходимо было одобрение отсрочки со стороны кредиторов.

Ранее посол Евросоюза на Украине Матти Маазикас назвал экономическую ситуацию в стране ужасной.

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