Группа кредиторов Украины согласилась на двухлетнюю отсрочку

"Члены группы кредиторов Украины поддерживают это ходатайство и рекомендуют держателям облигаций дать согласие на запрос Украины", – говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства финансов Германии.
Накануне правительство Украины объявило о намерении отложить выплату внешних долгов на 2 года. Однако для вступления этого решения в законную силу необходимо было одобрение отсрочки со стороны кредиторов.
Ранее посол Евросоюза на Украине Матти Маазикас назвал экономическую ситуацию в стране ужасной.