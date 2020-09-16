Китайский клон iPhone 12 представлен раньше оригинала

В этом году Apple из-за пандемии коронавируса не успела представить iPhone 12 в обычный срок — к середине сентября. В компании говорят, что новинки задержатся на пару недель, а на вчерашней онлайн-презентации показали только новые часы и планшеты. В то же время, китайским производителям почти точных копий смартфонов Apple COVID-19, похоже, не помешал.

Первым свой анонс смартфона, выполненного в духе iPhone 12, сделала компания GooPhone. Ее GooPhone 12 Pro использует дизайн с прямыми гранями, который ранее стал известен благодаря утечкам чертежей у производителей аксессуаров для устройств Apple. Смартфон выделяется фотомодулем с четырьмя камерами (48, 13, 5 и 2 мегапикселя) и большим, практически безрамочным экраном с диагональю 6,7 дюйма и AMOLED-мвтрицей. Фронтальная камера при этом врезана в дисплей у верхнего левого угла.

Работать аппарат будет на мощном чипсете MediaTek — Dimensity 1000+, который поддерживает 5G и является почти таким же производительным, как топовый Snapdragon 865 от Qualcomm. У смартфона также будет 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель стандарта UFS 3.0 емкостью 128 ГБ. Если раньше GooPhone выпускала клоны iPhone с бюджетной начинкой и стоимостью порядка 100 долларов, отмечает Gizmochina, то сейчас, похоже, компания намерена выпустить клон-флагман.

Дата выхода и стоимость новинки, использующей, судя по официальному рендеру, близкую к стоковой версию Android, пока не сообщается.