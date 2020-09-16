Huawei привлекла 1500 россиян к разработке альтернативы Android

Компания Huawei подключила около полутора тысячи российских инженеров к разработке собственной операционной системы — HarmonyOS. Эта платформа, создаваемая для широкого спектра устройств — от смартфонов и "умных" часов до подключенных сенсоров и даже автомобильных систем, — в конечном счете может полностью заменить Android на продуктах Huawei.

Российская научно-исследовательская команда Huawei занята доработкой как самой HarmonyOS, так и связанных с ней приложений. К проекту привлечено примерно 1500 инженеров из разных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск.

Как отмечает китайское издание Global Times, российское подразделение поддерживает тесный контакт с партнерами Huawei по развитию, чтобы помочь HarmonyOS стать "более совместимой с мобильной экосистемой Huawei".

HarmonyOS (в Китае — Hongmeng) была представлена в августе 2019 года как более "быстрая и безопасная" операционная система, чем Android. Описывая разработку, глава потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю заявлял, что HarmonyOS надежнее аналогов, поскольку её микроядро защищено от внешних сервисов, эффективнее распределяет ресурсы и в целом работает быстрее — в отличие от Android, которому "в наследство" досталось большое количество устаревшего кода.

Huawei развивает HarmonyOS уже несколько лет. Однако компания была вынуждена активизировать разработку проекта в прошлом году, когда из-за санкций властей США лишилась возможности сотрудничать с американскими компаниями. В августе этого года истекла временная лицензия, которая давала китайской фирме право получать обновления безопасности Android напрямую от Google.

На презентации 10 сентября Huawei показала крупное обновление HarmonyOS, пообещав выпустить бета-версию ОС для смартфонов до конца года. Ричард Ю намекнул, что первые модели с HarmonyOS могут выйти в 2021 году.