Сервисы Google могут вернуться на смартфоны Honor уже весной

Смартфоны и планшеты Honor с середины 2019 года выходили без сервисов Google из-за санкций США против владельца бренда — компании Huawei. В ноябре было объявлено о продаже бренда консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. По информации "Коммерсанта", смартфоны Honor уже скоро вновь начнут выходить с привычными по другим аппаратам на Android приложениями и магазином американского поисковика.

Об этом изданию рассказали два источника, знакомых с ситуацией. По информации одного из них, новая линейка смартфонов Honor выйдет весной, в том числе и в России, где бренд является одним из лидеров рынка. На этих устройствах уже не будет магазина Huawei AppGallery — вместо него установят Google Play.

"Коммерсант" не уточняет, будут ли выпущены для продававшихся без Google Mobile Services смартфонов Honor обновления ПО, возвращающие Play Market, Gmail, Google Maps и прочие программы. При этом в публикации сказано, что на ранее вышедших устройствах сохранится магазин AppGallery.

Huawei официально сообщила о продаже Honor консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. в ноябре прошлого года. Компания объяснила это "огромным давлением" на свой бизнес потребительских устройств, связанным с "постоянной недоступностью технических элементов".

В мае 2019 года власти США внесли Huawei и 144 связанных с ней фирм в черный список организаций, с которыми американским компаниям запрещено вести бизнес без особого разрешения. Введение ограничительных мер объяснялось подозрениями в связи Huawei со службами госбезопасности Китая. Сначала компанию лишили возможности устанавливать на свои Android-устройства приложения и сервисы Google, а затем перекрыли и доступ к современным процессорам.

Honor в 2019-м году стал самым популярным брендом смартфонов в России с долей в штуках 24,6%. В 2020-м, по оценке источника "Коммерсанта", эта доля снизилась до 21% и лидером рынка стал Samsung. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что возвращение сервисов Google может вернуть китайскому бренду популярность.