Анонимный поисковик DuckDuckGo стал вторым по популярности в США

Анонимный поисковик DuckDuckGo стал вторым после Google на мобильном рынке США, потеснив Bing и Yahoo и установив рекорд 100 млн запросов в день. В отличие от других поисковиков, DuckDuckGo не хранит историю запросов, IP-адреса и другую конфиденциальную информацию, также не следит за посетителями при помощи cookie-файлов и не персонализирует поисковую выдачу.

Поисковику, позиционирующему себя как конфиденциальную альтернативу Google, понадобилось семь лет, чтобы подобраться к первым десяти миллионам запросов, потом еще несколько лет, чтобы удвоить число обращений. Но последний год стал ключевым: в январе 2020 года поисковик отрапортовал о 52 млн запросов. Рост ускорился в августе 2020 года, когда поисковая система начала получать более 2 млрд поисковых запросов в месяц.

Безусловно, это капля в море по сравнению с Google, обрабатывающим свыше 5,8 млрд запросов в сутки. Но для поиска, за которым не стоят гигантские корпорации, это настоящий прорыв. Первая волна интереса к приватному поиску случилась после скандала с интернет-прослушкой Агентством национальной безопасности США и разоблачений их сотрудника Эдварда Сноудена. Следующая волна пользователей на DuckDuckGo сформировалась после того, как поисковая система вышла за пределы собственного сайта и были запущены ее версии для мобильных устройств на Android и iOS, а также специальное расширение для Chrome. Ориентирование на конфиденциальность все чаще становятся одним из основных факторов при выборе сервиса.

***

Спрос на видеокарты резко вырос. "Ведомости" пишут, что эти комплектующие мгновенно раскупаются. Стоимость в среднем выросла на $100, а на некоторые модели — и в полтора-два раза. Продавцы электроники объясняют интерес к видеокартам ростом стоимости криптовалюты.

Если в середине октября прошлого года биткоин стоил $11 тысяч, то к концу месяца вырос до $20 тысяч. А в январе этого года до $40 тысяч. В результате майнеры скупают графические процессоры для добычи криптовалюты, и они покупают партии в 1000 штук и более напрямую у поставщиков, поэтому до магазинов устройства просто не добираются. При этом также карантин из-за коронавируса спровоцировал спрос на компьютеры.

Впервые за много лет люди стали больше играть, к этому добавился высокий спрос на новые игровые видеокарты, представленные Nvidia и AMD, представленные в конце прошлого года и вероятней всего дефицит на рынке видеокарт продлится до середины 2021 года. Похожий спрос был зафиксирован в 2017 году, когда биткоин за квартал подорожал на 200%, а Ethereum в 24 раза. Тогда производили были вынуждены начать жесткое регулирование выпущенных видеокарт.