Минцифры запросило 19,4 млрд рублей на развитие ОС "Аврора"

Отечественную операционку "Аврора", устройствами с которой планировалось снабдить чуть ли не всех чиновников, решили пока переориентировать на врачей и учителей. О новых планах Минцифры по развитию "российского ответа Android" за счет бюджетных средств пишет во вторник "Коммерсант".

Издание цитирует опубликованный на прошлой неделе на сайте федеральной государственной информационной системы координации информатизации план цифровой трансформации министерства. В нем предполагается из 78,6 млрд рублей, запрашиваемых на доработку сервисов госуслуг, 19,4 млрд рублей выделить на развитие отечественной мобильной ОС "Аврора".

Как рассказал замглавы Минцифры Андрей Черненко, на эти деньги планируют обеспечить 700 тысячами планшетов с ОС "Аврора" врачей и учителей, а также использовать их для финансирования разработки совместимых приложений. Именно нехватка ПО является главным фактором, сдерживающим массовое внедрение отечественной мобильной платформы.

Источник "Коммерсанта" в правительстве отметил, что планшеты на "Авроре" (сама ОС принадлежит "Ростелекому") разрабатывают только две российские компании — "Аквариус" и "Байтэрг", то есть закупки будут проводиться у них. В обеих компаниях ситуацию не прокомментировали.

Другой близкий к проекту источник назвал третье направление финансирования — разработка новых чипсетов для устройств с поддержкой 5G. По его словам, об этом уже велись переговоры с тайваньским производителем MediaTek, который оценил разработку чипсетов в $3 млн.

По данным издания, "Ростелеком" потратил на развитие "Авроры" уже без малого 10 млрд рублей. Исходно планировалось, что проект поддержат госзаказом — на устройства с отечественной ОС уже в 2019-м году собирались переводить чиновников. Однако план реализован не был, а в "Ростелекоме", утверждает "Коммерсант", продолжают считать: без гарантированного госзаказа и регуляторной поддержки развитие отечественной ОС невозможно.