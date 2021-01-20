Браузер Brave встроил поддержку "неблокируемого интернета"

В версии Brave 1.19, выпущенной накануне, впервые на рынке браузеров реализована встроенная поддержка протокола IPFS. Он, работая по аналогии с BitTorrent, позволяет получать беспрепятственный доступ к цензурируемым или распределенным интернет-ресурсам.

Brave — это один из самых популярных "альтернативных" браузеров, основанных на том же движке Chromium, что и Google Chrome, но при этом избавленный от технологий рекламного отслеживания, применяемых в своей разработке крупнейшим мировым поисковиком. Он оснащен встроенным торрент-клиентом, блокировщиком рекламы и криптокошельком, привлекая пользователей повышенной конфиденциальностью.

Протокол IPFS (название расшифровывается как InterPlanetary File System — "межпланетная файловая система") появился в 2015-м году, пишет ZDNet, и является классическим пиринговым протоколом, аналогичным BitTorrent, то есть задуман как децентрализованная система хранения данных.

IPFS позволяет хранить контент — например, сайты — в распределенном по тысячам компьютеров виде. При этом IPFS-сеть состоит из публичных IPFS-порталов и приватных узлов, а ссылки на тот или иной контент имеют вид ipfs://{хэш-идентификатор контента}. Установив браузер с поддержкой протокола, пользователи могут получать доступ к IPFS-данным не с централизованного сайта, а с ближайшего портала или узла.

В Brave версии 1.19 IPFS-сайты впервые можно открывать напрямую. Ранее для этого требовалось установить надстройку-расширение. Кроме того, появился инструмент для создания "в один клик" собственных IPFS—узлов. IPFS-версии есть у многих популярных сайтов — например, "Википедии" — и позволяют обходить блокировки, существующие в некоторых странах.