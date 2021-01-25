Google закроет проект по раздаче интернета с воздушных шаров

Google закрыл футуристический Project Loon. Это была попытка обеспечить труднодоступные районы планеты интернетом с помощью воздушных шаров. Он просуществовал восемь лет, не раз оказывался на первых полосах технологической (и не только) прессы, принес некоторое количество открытий, но в итоге компания признала: экономика не сходится.

Сам Loon появился в 2013 году в знаменитом подразделении Google X, на так называемой фабрике "муншотов" — сложных, но перспективных проектов. Идея была действительно амбициозная: поднять в воздух множество аэростатов, с которых можно было бы раздавать интернет для владельцев смартфонов и ноутбуков, то есть пользователю не пришлось бы тратиться на какое-то дорогостоящее оборудование.

Еще одна часть идеи заключалась в том, что эти самые воздушные шары должны были перемещаться в стратосфере, на высоте примерно 18 км, ловя воздушные потоки нужного направления. Еще одно интересное техническое решение – канал передачи данных от самого аэростата до наземной станции реализовали с помощью лазерного луча. Как говорили авторы проекта, этакое оптоволокно без самого оптоволокна.

В целом Loon прожил сравнительно долго для "муншота". В 2018 году проект выделили в самостоятельное подразделение Google Loon, что означало увеличение финансирования, но даже это не помогло. Как в итоге признал гендиректор проекта, команда так и не смогла сделать коммерчески успешное решение.

С одной стороны, за годы развития проекта проникновение интернета в мире выросло с 73 до 95%, а с другой в тех регионах, где компания все же начала пилотный проект, например в Кении, у части населения просто не было смартфонов с поддержкой 4G, которая была необходима для работы. Кроме того, не все были готовы платить за доступ в интернет.

Но несмотря на общую неудачу, компания дважды доказала, что эта технология может сыграть важную роль в случае катастрофы, когда традиционная сотовая связь не работает. Так, Loon обеспечивал связью жителей Перу после землетрясения и пуэрториканцев – после урагана и наводнения, так что, возможно, воздушные шары еще пригодятся – просто они не станут массовыми.

Стоит сказать, что раньше от похожего проекта отказался Facebook. Компания тоже решала проблему обеспечения интернетом труднодоступных районов, но с помощью беспилотников на солнечных батареях, называлось начинание Facebook Aquila и его закрыли два с половиной года назад. Таким образом, из идей глобального интернета остались только космические, в первую очередь — проект от Илона Маска. Цель ровно та же: обеспечить покрытие чуть ли не всей земли с низкой орбитой. Для этого Маску нужно свыше 10 000 небольших спутников, и, что показательно, он запустил уже более 1000 всего за три года. Уже идет полноценное тестирование проекта, а скоро обещают подключать и всех желающих.

Как пишут американские деловые издания, у проекта лучше сходится как раз экономика: он предлагает не мобильный интернет, а стационарный, но зато сравнительно быстрый, необходимый для работы и исследований. И хотя комплект оборудования недешевый, 500 долларов, и абонентская плата $100 в месяц, технология доступна и заметно надежнее, чем привычный спутниковый интернет. Секрет — в большом количестве спутников в сети Маска и их низкой орбите, за счет этого задержка сигнала при передаче меньше. Кстати, как раз накануне вечером Space X, космическая компания Маска, запустила еще 10 новых спутников для Starlink, и это, возможно, главный секрет успеха: собственные технологии вывода на орбиту с относительно невысокой стоимостью, то есть Маску строить спутниковый интернет дешевле, чем кому-либо.