Twitter решил бороться с дезинформацией

Проект под названием Birdwatch, призванный бороться с недостоверной информацией в микроблогах, анонсирован американской компанией Twitter.

Этот проект позволит людям идентифицировать в сообщениях социальной сети информацию, которая, по их мнению, вводит в заблуждение, и писать заметки, раскрывающие содержание записи. По мнению компании, такой подход поможет оперативно реагировать на распространение вводящей в заблуждение информации путем добавления данных, которым люди доверяют и считают ценными, передает ТАСС.

Предполагается, что на данной стадии разработки проекта добавляемые к записям заметки будут видны только на отдельном сайте Birdwatch, где участвующие в тестировании пользователи смогут оценить полезность информации от других комментаторов. Также на стадии разработки будут решаться возможные проблемы будущей системы, к примеру, уязвимость к манипуляциям и давлению большинства. Данные о том, когда проект будет запущен, пока не обнародованы.