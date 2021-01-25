Реклама Microsoft высмеяла тачбар в ноутбуках Apple

Компания Microsoft сняла новую рекламу планшета-трансформера Surface Pro 7, в которой снова не упустила возможность поиздеваться над ноутбуком Apple MacBook Pro. В этот раз объектом насмешек стал Touch Bar — сенсорная полоска над клавиатурой, которая, по слухам, может быть убрана из моделей 2021 года.

Реклама транслировалась во время матчей Национальной футбольной лиги (NFL) США в прошлое воскресенье, 24 января. По сюжету мальчик, сравнивая два устройства, остается недоволен "этой маленькой полоской" у макбука. "Почему они просто не могут дать мне целый сенсорный экран?" — недоумевает он.

Touch Bar, появившийся в MacBook Pro 2016 года, действительно не нашел широкой поддержки ни у поклонников "яблочного" бренда, ни у разработчиков. Как стало известно на прошлой неделе, Apple может убрать тачбар из моделей 2021 года — на его место вернутся физические функциональные клавиши (F).

Кроме того, Microsoft называет Surface Pro 7 в рекламе "гораздо лучшим игровым устройством". Однако так можно сказать с большой натяжкой: планшет поставляется с интегрированной графикой Intel, которая едва ли позволяет запускать современные игры с приемлемой частотой кадров, отмечает The Verge.

Маркетологи Microsoft нередко подшучивают над продуктами Apple. В 2019 году компания выложила ролик, в котором австралиец по имени Макензи (сокращенно — Мак) Бук нахваливает Surface Laptop 2 перед неназванным лэптопом Apple. "Стоит выбрать Surface. Верьте мне, я Мак Бук", — убеждает актер.