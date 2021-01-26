Подан иск об удалении Telegram из Google Play

У Google через суд потребовали удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Play Store. Иск к IT-гиганту в понедельник подал Марк Гинзберг, бывший во время правления Билла Клинтона послом США в Марокко, а сейчас возглавляющий неправительственную организацию "Коалиция за безопасный интернет".

Об этом пишет Bloomberg. По мнению истца, Telegram, особенно в последние месяцы — после убийства Джорджа Флойда и президентских выборов в США — стал использоваться для координации и поощрения насилия на расовой почве, а также угроз.

Гинзберг напоминает, что Google 6 января удалила приложение Parler из Play Store после того, как в нем стали появляться публикации ультраправых пользователей в поддержку атаки на здание Конгресса и насильственных действий нападавших. В его иске отмечается, что в отношении Telegram Google не принял аналогичных мер, направленных на то, чтобы принудить сервис к более строгой модерации контента.

Аналогичный иск Гинзберг подал 17 января к Apple, требуя удалить Telegram из App Store. В Google и Telegram пока не прокомментировали требование экс-дипломата. Ранее сооснователь мессенджера Павел Дуров сообщал об удалении из Telegram сотен экстремистских записей.